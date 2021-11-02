В Саранске осудили мужчину, который убил брата своей сожительницы

В Саранске суд вынес приговор в отношении мужчины, который убил брата своей сожительницы.

В конце июня прошлого года 41-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своей гражданской супруги и её 34-летнего брата. В определенный момент сожители поссорились. В конфликт вмешался брат женщины. Затем словесная перепалка происходила исключительно между мужчинами. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта ударил оппонента в брюшную полость. От полученного ранения пострадавший скончался.

Суд приговорил 41-летнего гражданина к 7 годам лишения свободы.

Также читайте о том, что судебные приставы разыскивают жителя Ардатовского района.

Источник: 13.мвд.рф