Полицейские изъяли оружие у жителя Краснослободского района

В Краснослободском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли оружие у местного жителя.

Некоторое время назад стражами порядка была получена информация о том, что 72-летний житель населенного пункта Гумны может незаконно хранить оружие. В доме данного гражданина сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена мелкокалиберная винтовка.

Мужчина заявил, что оружие ему подарил знакомый в 2015 году. Винтовку гражданин использовал для охоты.

В отношении 72-летнего жителя Мордовии было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф