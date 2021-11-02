В Саранске местная жительница стала жертвой неизвестной мошенницы

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Недавно 31-летняя горожанка на сайте бесплатных объявлений разместила публикацию о продаже детской коляски. В кратчайшие сроки с женщиной вышла на связь неизвестная гражданка, которая заявила о намерении приобрести товар и попросила продиктовать данные банковской карты под предлогом перечисления предоплаты.

Горожанка сообщила незнакомке указанную информацию, после чего с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 45,9 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф