Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме гражданина Узбекистана

В Саранске местный житель был уличен в фиктивной регистрации иностранца в своем доме.

По предварительной информации, 64-летний житель Саранска в начале декабря 2018 года прописал в принадлежащем ему доме гражданина Узбекистана 1977 года рождения, при этом не имея намерения предоставлять жилье иностранцу.

В настоящее время проводится проверка по данному факту. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Саранска, уличенного в нарушении миграционного законодательства.

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Источник: 13.мвд.рф