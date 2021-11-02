В Темниковском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Темниковском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 13 работников ООО «Агрофирма «Ишейки» не получили зарплату за декабрь прошлого года. В итоге образовалась задолженность по заработной плате, размер которой составил 147 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru