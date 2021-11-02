В Саранске был задержан мужчина, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в розыске.

В минувшее воскресенье, 20 февраля, на территории Пролетарского района города сотрудники указанного ведомства возле дома № 95, расположенного по адресу – проспект 60 лет Октября, обратили внимание на мужчину, внешность которого соответствовала данным, имевшим место в ранее полученной ориентировке.

Стражи порядка остановили упомянутого гражданина. Выяснилось, что данный мужчина 33-летнего возраста был объявлен в розыск в связи с нанесением побоев.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru