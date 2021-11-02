В Саранске мужчина пытался украсть бутылку водки из магазина

В Саранске на минувших выходных был задержан мужчина, пытавшийся похитить спиртное из магазина.

На днях сотрудниками магазина, распложенного по адресу – улица Гожувская, на выходе из данного торгового заведения был остановлен 39-летний гражданин, попытавшийся пронести мимо кассы бутылку водки, спрятанную в карман куртки.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, ранее у мужчины не было проблем с законом.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru