В Мордовии проводится операция «Нетрезвый водитель»

В настоящее время на территории Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции проводится оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанное мероприятие проводится сегодня, 22 февраля, а также будет продолжено завтра, 23 февраля.

В ходе проведения данного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции выявляют случаи управления транспортными средствами гражданами, которые пребывают в состоянии алкогольного опьянения.

Стражи порядка напоминают автомобилистам о том, что пьяное вождение влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Кроме того, в данном случае предусмотрено лишение нарушителя водительского удостоверения на срок до двух лет.

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Источник: 13.мвд.рф