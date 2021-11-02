Полицейские изъяли самодельное оружие и порох у жителя Мордовии

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя самодельное оружие и порох.

Стражами порядка недавно была получена информация о том, что 64-летний гражданин, проживающий на территории населенного пункта Смольково, может быть причастен к незаконному хранению оружия и пороха. В надворных постройках, принадлежащих мужчине, сотрудники правоохранительных органов обнаружили самодельное огнестрельное оружие и порох массой 70 г.

В отношении 64-летнего жителя Мордовии было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф