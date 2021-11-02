Полицейские установили местонахождение пропавшей накануне воспитанницы Ялгинского детского дома-школы

В Мордовии сотрудникам правоохранительных органов удалось установить местонахождение пропавшей накануне воспитанницы детского дома.

Вчера, 21 февраля, стражами порядка было получено сообщение о том, что в неизвестном направлении ушла 14-летняя воспитанница Ялгинского детского дома-школы. Вечером того же дня стражи порядка установили местонахождение девочки. Несовершеннолетняя гражданка находилась у своих родственников, которые проживают в Рузаевке. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожало.

В настоящее время устанавливается причина действий 14-летней жительницы Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф