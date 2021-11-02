В Рузаевском районе в результате ДТП погиб 65-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погиб пожилой мужчина.

ДТП произошло днём 21 февраля на 313-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. По предварительным данным, 59-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Ауди», при пересечении перекрестка допустил столкновение с грузовиком марки «Скания».

От полученных телесных повреждений 65-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель данного транспортного средства был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф