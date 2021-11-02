В Саранске в ДТП пострадали 21-летний парень и 2-летний ребенок

В Саранске в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадали 21-летний парень и 2-летний ребенок.

Вечером 21 февраля на улице Севастопольской столкнулись легковой автомобиль марки «Мазда» и микроавтобус марки ГАЗ. По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что 45-летняя гражданка, находившаяся за рулем первого транспортного средства, выезжая на главную дорогу, не смогла справиться с управлением.

Медицинская помощь понадобилась пассажирам микроавтобуса, среди которых 21-летний парень и 2-летний ребенок.

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Источник: гибдд.рф