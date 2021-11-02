Прокурор Мордовии провел личный прием граждан

Вчера, 21 февраля, прокурор Мордовии Василий Щербаков посредством видео-конференц-связи провел личный прием граждан.

На личный прием обратились шесть жителей республики. В данном случае имело место обсуждение вопросов, касающихся практического применения действующих норм пенсионного законодательства. Также граждане интересовались спецификой проведения процедуры расследования преступлений и исполнения наказаний.

По всем обращениям будут проведены проверочные мероприятия.

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Источник: epp.genproc.gov.ru