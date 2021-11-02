В УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День спонтанного проявления доброты

Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии в День спонтанного проявления доброты приняли участие в различных акциях.

Сотрудники ЦИТОВ навестили воспитанников Явасского детского сада № 1. Представители ведомства убрали снег с игровых площадок.

Сотрудники отдела по конвоированию, следственных изоляторов, а также исправительных учреждений навестили ветеранов уголовно-исполнительной системы.

Представители исправительной колонии № 5 посетили детский дом-интернат, расположенный в Темникове. Гости привезли детям фрукты, соки и сладости.

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Источник: 13.fsin.gov.ru