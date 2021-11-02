В Рузаевке проверили качество оказания государственных услуг

В ОМВД РФ по Рузаевскому району прошла проверка качества оказания государственных услуг.

Майор полиции Мария Нечаева продемонстрировала проверяющим оснащенность помещений, в которых осуществляется процедура оказания услуг. Также в данных помещениях размещены информационные стенды.

Кабинеты оснащены согласно всем текущим требованиям.

По итогам проверки качество осуществления деятельности по оказанию жителям республики государственных услуг было оценено положительно.

Читайте также о том, что в УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День спонтанного проявления доброты.

Источник: 13.мвд.рф