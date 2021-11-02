Житель Мордовии стал жертвой мошенника, представившегося работником банка

В Мордовии местный житель лишился денежных средств после общения с мошенником, который представился работником банка.

В конце прошлой недели 60-летнему жителю населенного пункта Ковылкино позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником ЦБ РФ, а затем сообщил о некой подозрительной активности, связанной с банковским счетом мужчины.

Следуя указаниям незнакомца, житель Мордовии установил на свой мобильный телефон приложение банка, а после этого продиктовал собеседнику коды, полученные в смс-сообщениях. В итоге с банковского счета пострадавшего были похищены денежные средства в сумме 142,7 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф