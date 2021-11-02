Житель Саранска, совершивший два преступления, три года проведет в тюрьме

Житель Саранска, признанный виновным в совершении двух преступлений, несколько лет проведет в тюрьме.

Весной прошлого года 20-летний горожанин неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную по адресу – улица Коваленко, своим знакомым для потребления последними наркотиков.

Помимо этого, в конце июня минувшего года молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом своего знакомого. Это произошло во время ссоры. Пострадавший выжил.

В конце ноября 2021 года Пролетарский районный суд Саранска приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы.

Адвокат молодого человека решил обжаловать постановление суда, полагается, что оно является чрезмерным. Суд апелляционной инстанции признал приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru