В Мордовии по иску прокуратуры был признан недействительным договор аренды

Арбитражный суд Мордовии удовлетворил иск первого заместителя прокурора республики о прекращении действия договора аренды, который был заключен в прошлом году между администрацией Поводимовского сельского поселения Дубенского района и ООО «Мордовская водопроводно-канализационная компания».

Указанная сделка была оспорена в связи с нарушением предусмотренной действующим законодательством процедуры передачи в пользование объектов коммунального назначения.

В силу упомянутых правовых норм предоставляются более широкие возможности, касающиеся использования имущества, которые в данном случае были проигнорированы.

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Источник: epp.genproc.gov.ru