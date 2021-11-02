В Рузаевском районе прокуратура выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Рузаевском районе сотрудниками прокуратуры была выявлены нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
Известно, что некоторое время назад в администрацию населенного пункта Рузаевка поступило электронное обращение местного жителя, которое касалось вопросов благоустройства и земельных отношений.
Ответ на указанное обращение не был предоставлен, что является грубым нарушением действующего законодательства.
Должностное лицо, причастное к данному нарушению, был оштрафовано.
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Источник: epp.genproc.gov.ru