В Рузаевском районе прокуратура выявила нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

В Рузаевском районе сотрудниками прокуратуры была выявлены нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Известно, что некоторое время назад в администрацию населенного пункта Рузаевка поступило электронное обращение местного жителя, которое касалось вопросов благоустройства и земельных отношений.

Ответ на указанное обращение не был предоставлен, что является грубым нарушением действующего законодательства.

Должностное лицо, причастное к данному нарушению, был оштрафовано.

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Источник: epp.genproc.gov.ru