В Мордовии осудили виновника ДТП с пострадавшим

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, по вине которого произошло ДТП.

В начале марта прошлого года в Саранске 39-летний житель Чамзинского района, находясь за рулем автомобиля марки «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения, на улице Старопосадской допустил столкновение с автомобилем марки «Лада». В результате данного происшествия телесные повреждения получил 27-леитний водитель второго транспортного средства.

Ленинский районный суд Саранска приговорил виновника ДТП к 3 годам лишения свободы. Кроме того, с мужчины был взыскан моральный ущерб в размере 750 тыс. рублей.

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Источник: epp.genproc.gov.ru