Жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенников

В Саранске местная жительница стала жертвой интернет-мошенников.

Некоторое время назад 19-летняя горожанка в одной из популярных социальных сетей обнаружила объявление о возможности получения дополнительной прибыли посредством участия в электронных торгах. Девушка вышла на связь с автором данной публикации. Затем горожанка перечислила незнакомцу 14,5 тыс. рублей якобы для участия в торгах, после чего он перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф