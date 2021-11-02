В Мордовии предпринимателя осудили за покушение на мошенничество

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в покушении на мошенничество.

В 2020 году осужденный взял на себя обязательства по выполнению ремонтных работ в рамках благоустройства дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в Краснослободске. Намереваясь преступным путем присвоить часть денежных средств, он умышленно не выполнил часть работ по ремонту дворовой территории.

Не были выполнены работы стоимостью более 370 тыс. рублей. Эти деньги предприниматель намеревался похитить. Реализовать преступный замысел мужчина не смог, поскольку денег в бюджете Краснослободска на тот момент хватило только на оплату выполненных работ.

Суд назначил предпринимателю меру наказания в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru