Подробности ДТП в Рузаевском районе: безработный на "Газели" протаранил фуру "Вольво"

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Рузаевском районе Мордовии. Напомним, на трассе Н. Новгород – Пенза – Саратов в аварию попали "Газель" и грузовик.

Как сообщили в ГИБДД республики, виновником стал безработный водитель "Газели". Он вылетел на встречную полосу и врезался в многотонный грузовик "Вольво". От удара отечественный автомобиль превратился в груду железа.

В результате столкновения в больнице с тяжелыми травмами оказался пассажир "Газели".

По данному факту проводится проверка. Стоит отметит, что дорога на месте ДТП была нечищенной.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Ульянова водитель на ВАЗе совершил наезд на 24-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеходу понадобилась помощь медиков.

Источник: ГИБДД РМ