В Мордовии "Киа" улетела в кювет, один человек пострадал

В селе Большое Игнатово произошло ДТП с участием автомобиля "Киа Спектра". Как сообщили в республиканской ГИБДД, безработный водитель иномарки не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате аварии пассажирка "Киа", 32-летняя женщина, с многочисленными травмами доставлена в районную больницу. Водитель отказался проходить освидетельствование на алкоголь.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе шофер на "Ладе Ларгус" протаранил мопед с двумя школьниками. Оба мальчика были без мотошлемов.

Кроме того, у Атюрьевской школы №1 завхоз учебного учреждения без прав на незарегистрированном квадрацикле сбил пятиклассника. После этого мужчина уехал, но вскоре был задержан.

Источник: gibdd.ru/r/13