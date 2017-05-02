В результате ДТП в Саранске "Веста" перевернулась на крышу

В Саранске произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. По словам очевидцев, на перекрестке улицы Полежаева и проспекта Ленина столкнулись "Рено" и "Лада Веста". От удара отечественная машина перевернулась.

В результате инцидента пострадали 2 человека. Другие подробности происшествия неизвестны.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе шофер на "Ладе Ларгус" протаранил мопед с двумя школьниками. Оба мальчика были без мотошлемов.

Кроме того, у Атюрьевской школы №1 завхоз учебного учреждения без прав на незарегистрированном квадроцикле сбил пятиклассника. После этого мужчина уехал, но вскоре был задержан.

Источник: izvmor.ru