В результате ДТП в Саранске "Веста" перевернулась на крышу

В Саранске произошло ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. По словам очевидцев, на перекрестке улицы Полежаева и проспекта Ленина столкнулись "Рено" и "Лада Веста". От удара отечественная машина перевернулась.
В результате инцидента пострадали 2 человека. Другие подробности происшествия неизвестны.
Как сообщалось ранее, в Дубенском районе шофер на "Ладе Ларгус" протаранил мопед с двумя школьниками. Оба мальчика были без мотошлемов.
Кроме того, у Атюрьевской школы №1 завхоз учебного учреждения без прав на незарегистрированном квадроцикле сбил пятиклассника. После этого мужчина уехал, но вскоре был задержан.
Источник: izvmor.ru