Большегруз, перевернувшийся в Саранске, перевозил пропан

В Октябрьском районе Саранска, по уточненным данным, перевернулась цистерна с газом. Ранее сообщалось о ДТП с участием бензовоза в столице РМ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РМ, на кольце перевернулся "МАН", перевозивший газ пропан, предназначенный для автозаправки. В результате опрокидывания цистерны утечки газа удалось избежать. Тем не менее по дороге растеклось дизельное топливо из бака большегруза.

Сотрудники оперативных служб оцепили место ЧП. Пожарные смыли топливо водой, чтобы избежать его воспламенения.

Как сообщалось ранее, в Лямбирском районе пенсионер на "ЗАЗ Шанс" врезался в стоявшую на обочине "ГАЗель". Вследствие ДТП он получил множественные ушибы и ссадины. Прибывшие на место аварии врачи оказали потерпевшему нужную помощь.

Источник: 13.mchs.gov.ru