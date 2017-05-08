Студенты из Индии, отравившиеся в кафе Burger Boom в Саранске, идут на поправку

Жизни иностранных студентов, которые отравились во время обеда в кафе Burger Boom на улице Б.Хмельницкого в Саранске, находятся вне опасности. Об этом сообщили в Минздраве Мордовии.

"Молодые люди получают все необходимое лечение, и уже сейчас можно сказать, что они идут на поправку", - заверили в ведомстве.

Напомним, в Республиканскую инфекционную больницу города были доставлены десять граждан Индии - студентов медицинского института. После проведения проверки Роспотребнадзор временно приостановил работу Burger Boom.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла на мясокомбинате в Торбеевском районе Мордовии. Сотрудница предприятия погибла, сорвавшись в шахту лифта.

Источник: izvmor.ru