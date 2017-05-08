Подробности столкновения в Саранске "Калины" и Hyundai

Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Б. Хмельницкого и Пролетарской.

Стало известно, что результате столкновения пострадали три человека.

Напомним, что накануне на пересечении ул. Б. Хмельницкого и ул. Пролетарской столкнулись "Калина" и Hyundai. Отечественное авто после аварии врезалось в световую опору.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Как сообщалось ранее, в Атюрьевском районе Мордовии произошло сразу 2 ДТП, в которых пострадали люди. Первый инцидент случился на 1350-м км автодороги М-5 "УРАЛ", второе ДТП зафиксировано в самом Атюрьево.

Источник: izvmor.ru