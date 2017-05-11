В Мордовии водитель на "Ауди" вылетел в кювет

В Мордовии произошло ДТП.
Инцидент случился на дороге Торбеево – Красноармейский – Мордовские Юнки, где нетрезвый шофер на "Ауди" не справился с управлением, вылетев в кювет, и перевернулся.
В результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован.
На водителя был составлен административный материал.
Как сообщалось ранее, в Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".
Также ранее сообщалось об инциденте на 1-м километре трассы Зубова-Поляна – Ширингуши, где водитель на ВАЗе совершил наезд на 59-летнего пешехода, шедшего по краю проезжей части.
Источник: izvmor.ru