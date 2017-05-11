В Мордовии разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Лямбирь – Черемишево, где водитель неустановленной машины совершил наезд на 37-летнего мужчину, шедшего по правой стороне проезжей части, уже после чего виновник исчез с места происшествия. Приняты меры розыска.

В результате ДТП пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Как сообщалось ранее, в Саранске на пересечении улицы Севастопольская и проспекта 70 лет Октября произошло столкновение двух иномарок. По словам очевидцев, в ДТП на Химмаше попали "Ниссан" и "Хонда".

Также ранее сообщалось об инциденте на 1-м километре трассы Зубова-Поляна – Ширингуши, где водитель на ВАЗе совершил наезд на 59-летнего пешехода, шедшего по краю проезжей части.

Источник: izvmor.ru