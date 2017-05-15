В Саранске "Ауди" с "семеркой" не смогли разминуться на перекрестке

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на одном из перекрестков города, где на проезжей части не смогли разминуться "Ауди" и "ВАЗ-2107".

По словам свидетелей ДТП, виновником аварии является шофер "семерки", не уступивший иномарке дорогу на перекрестке.

Сведения о пострадавших отсутствуют.

Как сообщалось ранее, на магистрали Саранск-Березники произошло ДТП с участием вазовской "десятки". Отечественный автомобиль врезался в бетонный столб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.

Также ранее сообщалось о ДТП на пересечении улиц Рабочая и Советская, где столкнулись "Шкода" и "Приора".

Источник: izvmor.ru