Полиция Мордовии объявила в розыск водителя, сбившего пенсионерку в Ромоданово

Правоохранительные органы республики просят откликнуться свидетелей аварии в п. Ромоданово.

Напомним, что 18 мая в 12:00 неустановленный шофер на неустановленной машине сбил пенсионерку. Водитель с места происшествия скрылся. К счастью, 70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о данном ДТП, сообщить в полицию.

Как сообщалось ранее, в Инсарском районе пьяный безработный на иномарке вылетел в кювет. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали с травмами головы.

Источник: izvmor.ru