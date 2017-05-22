В Мордовии водитель ВАЗа пострадал в опрокинувшемся автомобиле

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на 3-м километре трассы Дубенки-Атяшево, где водитель ВАЗа не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В результате происшествия автолюбитель был госпитализирован.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Также ранее сообщалось о ДТП на трассе Саранск – Ульяновск, в котором чудом не погибли люди при столкновении "Тойоты" и "КамАЗа".

Источник: izvmor.ru