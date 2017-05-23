В Саранске из-за безработного на "Шкоде" в автобусе упала пенсионерка

В Саранске пожилая женщина получила травмы при падении в общественном транспорте.

Сообщается, что 79-летняя бабушка ехала на микроавтобусе по улице Косарева, когда его подрезала "Шкода". Шоферу довелось резко затормозить, и старушка, не удержавшись на ногах, упала.

С повреждениями она была доставлена в больницу, где после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Оба водителя трезвые.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Также ранее сообщалось о ДТП на трассе Саранск – Ульяновск, в котором чудом не погибли люди при столкновении "Тойоты" и "КамАЗа".

Источник: izvmor.ru