В Мордовии столкнулись ВАЗ и "Шевроле": есть пострадавшие

В Зубово-Полянском районе республики произошло ДТП.

Инцидент случился на 430-м километре магистрали М5 "Урал" возле п. Умет, где "встретились" "ВАЗ-2110" и "Шевроле".

В результате ДТП пострадали два человека. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в поселке Ромоданово пожилая женщина попала под колеса автомобиля. Водитель с места происшествия предпочел скрыться, теперь он объявлен в розыск.

70-летняя бабушка самостоятельно добралась до больницы, где ей оказали необходимую помощь.

Также ранее сообщалось о ДТП на трассе Саранск – Ульяновск, в котором чудом не погибли люди при столкновении "Тойоты" и "КамАЗа".

Источник: izvmor.ru