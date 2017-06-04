В результате столкновения "Калины" и BMW в Саранске пострадали 2 человека

Стали известны подробности ДТП, которое произошло на улице Косарева в Саранске. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, безработный гражданин на BMW при выезде на главную дорогу врезался в отечественную "Ладу Калину".

В результате столкновения оба водителя получили различные травмы и были доставлены в больницу. После оказания помощи им назначено лечение на дому.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в поселке Ялга "Митсубиси Паджеро" слетел с дороги неподалеку от предупреждающего знака. Очевидицы информируют, что шофер совершил маневр, уходя от столкновения с большегрузом.

Источник: gibdd.ru/r/13