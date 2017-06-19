Подробности смертельного пожара в Саранске: погибли 11-летняя девочка и ее мать

Стали известны первые подробности рокового пожара, который произошел в Саранске. Напомним, поздним вечером 18 июня на улице Гагарина загорелся жилой дом. Потушив пожар, спасатели обнаружили 2 тела: взрослого и ребенка.

Как сообщил в пресс-службе МЧС по РМ, погибшими оказались 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь. Также стало известно, что у здания сильно повреждена крыша, в самой квартире обгорела лишь внутренняя отделка.

На месте работают специалисты, которые продолжают выяснять причины трагедии и подсчитывать нанесенный ущерб.

Как сообщалось ранее, крупный пожар произошел в Мордовии поздним вечером 17 июня. В селе Оброчное Ичалковского района сгорел жилой дом и надворные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru