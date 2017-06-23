Теннисист из Мордовии завоевал бронзу первенства России

Мордовский теннисист Александр Бинда завоевал 3-е место на первенстве России по теннису. Состязания состоялись в Москве с 10 по 17 июня.

В пресс-службе Минспорта РМ уточнили, что воспитанник СШОР по теннису Ш.А. Тарпищева завоевал бронзовую медаль в парном разряде.

Как сообщалось ранее, в Москве завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. За 2 финальных дня турнира спортсмены разыграли 26 комплектов наград. Представительница Мордовии Елена Анюшина по итогам чемпионата завоевала 4 золотые медали.

Напомним, что спортсмены Мордовии завоевали 5 медалей на чемпионате России по греко-римской борьбе. Соревнования прошли во Владимире.

Источник: Минспорта РМ