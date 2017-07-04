В Саранске не смогли разъехаться внедорожник и мотоцикл

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Сообщается, что на проспекте 60 лет Октября пенсионер за рулем Chevrolet Niva не уступил дорогу мотоциклу "Хонда" и врезался в него.

В результате столкновения пострадала пассажирка внедорожника, а также водитель мотоцикла. Прибывшее на место ДТП медики диагностировали легкие ушибы.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в столице республики около "Сити-парка" водитель автобуса совершил наезд на пешехода.

Также стало известно о ДТП в Мордовии: погиб молодой водитель опрокинувшейся в кювет "Калины".

Источник: izvmor.ru