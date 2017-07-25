Подробности ДТП на железнодорожном переезде: виновником стал водитель грузовика КамАЗ

Появились подробности ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде в Мордовии. Изначально сообщалось, что в Чамзинском районе на пути выехала легковушка, которую и протаранил тепловоз.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, пострадал не легковой, а грузовой автомобиль КамАЗ. Водитель грузовика при запрещающем сигнале семафора выехал на пути и врезался в тепловоз.

В результате травмы получил водитель КамАЗ. Медики оказали ему необходимую помощь и назначили лечение на дому.

Как сообщалось ранее, на трассе Ковылкино - Рузаевка в кювет вылетела, перевернувшись, иномарка "Ниссан Альмера". Водитель иномарки находится в больнице в коме.

Источник: gibdd.ru/r/13