В больнице умер водитель "Тойоты", в которую врезалась фура в Мордовии

Водитель Toyota Prado, который пострадал в результате столкновения с автовозом в Мордовии, скончался в больнице. Эту печальную новость сообщила пресс-служба ГИБДД по РМ.

Напомним, ДТП произошло на 457-м км ФАД М-5 УРАЛ в Зубово-Полянском районе. Водитель фуры "МАН", которая перевозила новые авто, не справился с управлением на нерегулируемом перекрестке, выехал на "встречку" и врезался в иномарку.

Водителя Prado доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли. Водитель "МАНа" отделался ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Оренбург-Самара произошло смертельное ДТП, виновником которого стал водитель из Мордовии. 49-летний водитель "Скании" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с "Нивой", которая двигалась впереди и выполняла поворот.

Источник: gibdd.ru/r/13