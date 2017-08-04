В столкновении "Форда" и "Шевроле" в Саранске пострадала девушка

В столкновении "Форда" и "Шевроле", которое произошло в Саранске на улице Титова, пострадала автоледи. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Мордовии, водитель на "Форде", поворачивая, не пропустил и врезался в "Шевроле Авео", за рулем которой находилась 25-летняя девушка. "Авео" после удара отлетела на световую опору.

В результате автоледи была доставлена в больницу, откуда после оказания помощи отпущена домой.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП с участием грузовика "Скания". В фуру врезалась "Нива".

Авария произошла в районе села Никольское. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 1 человек. Его состояние на данный момент неизвестно.

Источник: gibdd.ru/r/13