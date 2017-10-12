В Мордовии 20-летняя автоледи без прав "догнала" даму на велосипеде

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в поселке Потьма, где 20-летняя автоледи без прав на вазовской "пятерке" при развороте сбила велосипедистку.

В результате столкновения пострадавшую госпитализировали с переломом ноги. На юную гонщицу составлено четыре административных протокола.

Ранее сообщалось, что в Саранске 86-летняя пенсионерка получила травмы после падения в маршрутке. Сотрудники ГИБДД выясняют, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

Также стало известно о том, что жительница Саранска попала под колеса "Киа" на "зебре" по вине лихача за рулем ВАЗа. Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей помощь, но помощь хирурга в стационаре ей все равно понадобилась.

Источник: izvmor.ru