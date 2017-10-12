В Мордовии водитель насмерть сбил неизвестного пешехода

В Ромодановском районе республики произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился на 20-м километре трассы Саранск - Сурское – Ульяновск, где женщина внезапно выбежала на дорогу, прямо под колеса автомобиля "Лада Ларгус".

В результате столкновения выбежавшая женщина скончалась на месте от полученных травм. На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшей, ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии 20-летняя автоледи без прав "догнала" даму на велосипеде. Пострадавшую велосипедистку госпитализировали с переломом ноги.

Также стало известно о том, что жительница Саранска попала под колеса "Киа" на "зебре" по вине лихача за рулем ВАЗа.

Источник: izvmor.ru