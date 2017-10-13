В мордовском селе ночной пожар уничтожил сцену

Жителям села Перхляй Рузаевского района отныне негде петь и танцевать.

Представители республиканского МЧС сообщили, что накануне там сгорела сцена на площади в 36 м2. К счастью, обошлось без потерпевших.

Почему вспыхнула строение, в настоящее время разбираются эксперты.

Ранее сообщалось, что в саранском микрорайоне "Юбилейный" загорелся строящийся дом. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и избежать серьезного ущерба.

Также стало известно о том, что в Мордовии на пожаре сгорел человек. Трагедия случилась в доме №3 по улице Кирова в Ромоданово, где загорелся частный дом.

Источник: izvmor.ru