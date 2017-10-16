﻿﻿ В Мордовии водитель на Geely на пешеходном переходе сбил велосипедиста

Накануне в Ковылкино произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Желябова, где водитель на Geely MK Cross сбил пенсионера на велосипеде, переезжавшего проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионеру понадобилась помощь медиков. По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Саранске на улице Гагарина столкнулись пассажирский микроавтобус и легковушка.

Также стало известно о смертельном ДТП в Саранске, где водитель "семерки" погиб в результате столкновения со столбом. Не исключено, что водитель пытался "уйти" от сотрудников ДПС.

Источник: izvmor.ru