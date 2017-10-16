Момент жесткого столкновения "Фольксвагена" и "Опеля" в Саранске попал на видео

Пользователи Интернета "слили" видео серьезного ДТП, которое произошло в Саранске на пересечении улиц Старопасадская и Республиканская. Напомним, там столкнулись "Фольксваген Пассат" и "Опель Вектра".

В результате инцидента пострадали два человека. 27-летняя девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, на улице Титова в Саранске произошло столкновение "Форда Фокус" и "ВАЗ-2112". Иномарка не уступила дорогу "двенадцатой", которая двигалась по главной дороге. В результате столкновения "Форд" выкинуло на обочину, а у "ВАЗа" сильно повреждена водительская сторона.