За выходные в Саранске разбились о придорожные столбы трое водителей

В Саранске в прошлые выходные три шофера влетели в придорожные столбы.

Один инцидент случился на Северо-Восточном шоссе, где пьяный мужчина уже после столкновения получил перелом позвоночника.

Еще одна авария произошло на улице Красная. Там шофер скрылся с места пришествия.

Наиболее резонансный инцидент случился у "Сити Парка". Там пьяный шофер на "Форде" сломал ногу, снеся ограждение.

По всем фактам ведутся проверки.

Ранее сообщалось, что 18-летний мотоциклист из Мордовии сел за руль без прав и едва не убил себя и подругу.

Также стало известно о том, что в Саранске "Форд" не уступил дорогу "двенадцатой" и устроил ДТП.

Источник: izvmor.ru