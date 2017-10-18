В Саранске водитель иномарки сбил на "зебре" пешехода

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Лодыгина, где шофер на "Дэу Нексия" совершил наезд на 41-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие на место аварии медики в срочном порядке госпитализировали пострадавшую. О ее состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Саранске девятиклассник за рулем "Лады" устроил ДТП.

Также стало известно, что жительница Саранска выпала на ходу из троллейбуса.

Источник: izvmor.ru