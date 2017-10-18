В Мордовии водитель на иномарке улетел в кювет

В республике произошли две похожих аварии.

Первый инцидент случился около 7:00 в Большеберезниковском районе, где мужчина на "Рено" не справился с управлением и слетел с дороги.

Позже подобный инцидент случился в Темниковском районе. Там в кювете оказался шофер "Нивы".

Оба виновника ДТП были трезвы. Они осмотрены врачами и отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что за выходные в Саранске разбились о придорожные столбы трое водителей.

Также стало известно о том, что 18-летний мотоциклист из Мордовии сел за руль без прав и едва не убил себя и подругу.

Источник: izvmor.ru