В Мордовии водитель на иномарке улетел в кювет

В республике произошли две похожих аварии.
Первый инцидент случился около 7:00 в Большеберезниковском районе, где мужчина на "Рено" не справился с управлением и слетел с дороги.
Позже подобный инцидент случился в Темниковском районе. Там в кювете оказался шофер "Нивы".
Оба виновника ДТП были трезвы. Они осмотрены врачами и отказались от госпитализации.
Ранее сообщалось, что за выходные в Саранске разбились о придорожные столбы трое водителей.
Также стало известно о том, что 18-летний мотоциклист из Мордовии сел за руль без прав и едва не убил себя и подругу.
Источник: izvmor.ru